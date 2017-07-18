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Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu
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Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil FB'yi istiyordu

ESKİ FUTBOLCU MURAT ERDOĞAN: BELHANDA ASLINDA G.SARAY'I DEĞİL FB'Yİ İSTİYORDU

Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan, "Belhanda'nın gönlü aslında Fenerbahçe'deydi fakat ilgilenmedikleri için Galatasaray'ı tercih etti." dedi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu(8/10)4

Galatasaray'ın eski oyuncularından Murat Erdoğan, yeni transfer Belhanda ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Faslı oyuncunun birinci tercihinin Fenerbahçe olduğunu ancak sarı-lacivertlilerin ilgilenmemesi nedeniyle Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

Murat Erdoğan, A Spor'a Belhanda ile ilgili yatığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

"İKİNCİ ŞIK OLARAK GALATASARAY'I SEÇTİ"

"Belhanda'nın transferinin bitme aşamasındayken aslında gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu ben birebir biliyorum. Galatasaray'daki kadro yapısını beğenmediğini ve nedenle menajerlerine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle ikinci şık olarak Galatasaray tercih etti. Galatasaray'ı çok benimseyen bir Belhanda yok açıkçası... Bunu ben birebir biliyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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