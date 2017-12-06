ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL, FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Zafer Biryol, adli kontrol şartıyla serbest kalmış, savcılığın itirazıyla hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün öğle saatlerinde yeniden gözaltına alınan Zafer Biryol, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Bylock kullanıcısı ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından Bankasya'ya 800 bin lira para yatırdığı belirlenen Zafer Biryol gözaltına alınmıştı.
FUTBOLDAKİ FETÖ YAPILANMASINI ANLATTI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Zafer Biryol, futboldaki FETÖ yapılanmasını polise tek tek anlattı. Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Biryol, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ile salıverildi.
SAVCI İTİRAZ ETTİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Ünlü futbolcu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Biryol'u yeniden gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
FETÖ soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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