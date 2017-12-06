Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil

Eski Futbolcu Zafer Biryol, FETÖ'den Tutuklandı

ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL, FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Eski Futbolcu Zafer Biryol, Fetö'den Tutuklandı(6/10)2

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Zafer Biryol, adli kontrol şartıyla serbest kalmış, savcılığın itirazıyla hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün öğle saatlerinde yeniden gözaltına alınan Zafer Biryol, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Bylock kullanıcısı ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından Bankasya'ya 800 bin lira para yatırdığı belirlenen Zafer Biryol gözaltına alınmıştı.

FUTBOLDAKİ FETÖ YAPILANMASINI ANLATTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Zafer Biryol, futboldaki FETÖ yapılanmasını polise tek tek anlattı. Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Biryol, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ile salıverildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Ünlü futbolcu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Biryol'u yeniden gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

FETÖ soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Futbolcu  Zafer  Biryol  Fetö  Den  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER