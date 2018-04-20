Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen'i de kadrosunda bulunduran İspanyol ekibi Malaga, Levante'den son dakikada yediği golle küme düştü.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti. Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

33 MAÇTA 4 KEZ KAZANDILAR

Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü. Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.

Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.

Kaynak: haberinburada