ESKİ GALATASARAYLI CENK GÖNEN'İN TAKIMI MALAGA, KÜME DÜŞTÜ
Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen'i de kadrosunda bulunduran İspanyol ekibi Malaga, Levante'den son dakikada yediği golle küme düştü.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Malaga'nın, deplasmanda Levante'ye 1-0 yenilerek ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Levante, La Liga'nın 33. haftasında ligin son sırasındaki Malaga'yı konuk etti. Emmanuel Boateng, 90+3'te bulduğu golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.
33 MAÇTA 4 KEZ KAZANDILAR
Maç boyunca iyi mücadele eden ancak son saniyelerdeki golü önleyemeyen Malaga ise bu sonuçla ikinci lige düştü. Oynadığı 33 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Malaga, 24 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrıldı.
Malaga'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ise La Liga'da hiç kadroya alınmadı.
Kaynak: haberinburada
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