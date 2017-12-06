ESKİ GALATASARAYLI DROGBA, ÜLKESİNDE YÖNETİCİ OLDU
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili golcü Didier Drogba, ülkesinin takımlarından Williamsville'de yöneticiliğe başladı.
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve Afrika'da iki kez yılın futbolcusu seçilen Didier Drogba, ülkesinde bir kulüpte yönetici oldu. 2018'de futbol hayatını sonlandırmaya hazırlanan 39 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, ülkesinin takımlarından Williamsville Kulübü'nün yönetimine girdi.
2. LİG TAKIMININ ORTAĞI OLMUŞTU
Gamaspor'un haberine göre; ABD MLS 2. Lig'inde Phoneix Rising forması giyen ve aynı zamanda kulübün ortağı olan Drogba, yönetici olarak görev yapacağı Williamsville'in organizasyonuna destek vermek istediğini dile getirdi.
GALATASARAY'DA 53 MAÇTA OYNADI
2013-14 ve 2014-15 sezonlarında sarı-kırmızılı formayı 53 maçta sırtına geçiren Fildişi Sahilli forvet, 20 gol ve 13 asistle 33 gole doğrudan etki etmişti.
Kaynak: haberinburada
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