ESKİ GALATASARAYLI DZEMAİLİ, İTALYA'DA YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI
İtalyan ekibi Bologna taraftarı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Dzemaili'ye antrenman sonrasında yumruklu saldırıda bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Bologna forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, Bologna taraftarlarının yumruklu saldırısına uğradı.
İtalya basınının ve görgü tanıklarının iddiasına göre antrenmanın ardından arabasıyla kulüp tesislerinden ayrılan Dzemaili, arabasının camını açıp taraftarlara imza dağıttı. Bir grup Bologna taraftarı ise arabanın camı açıkken Blerim Dzemaili'nin kafasına yumruk attı.
POLİS, SALDIRGANLARI YAKALAYAMADI!
İsviçreli futbolcunun hemen olay yerinden uzaklaştığı ve Bologna kulübünün de polisi aradığı belirtildi. Ancak polisin Bologna tesislerine geldiğinde saldırganların kaçtığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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