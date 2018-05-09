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Eski Galatasaraylı Ontivero'dan şaşırtan transfer

ESKİ GALATASARAYLI ONTİVERO'DAN ŞAŞIRTAN TRANSFER

Son olarak Arjantin'de futbol hayatını sürdüren eski Galatasaraylı Lucas Ontivero, şaşırtan bir kararla Malezya Süper Ligine transfer oldu.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Ontivero'dan Şaşırtan Transfer(9/10)5

Galatasaray'dan sonra kariyerine birçok farklı takımda devam eden Lucas Ontivero bu kez kıta değiştirdi.

Son olarak Arjantin temsilcisi Club Atletico Chacarita Juniors forması giyen Lucas Ontivero, Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim'e transfer oldu.

TRANSFER SEZONU AÇILIR AÇILMAZ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Malezya Süper Liginde mücadele eden Johor Darul Ta'zim Kulübü yaptığı açıklamada 23 yaşındaki Ontivero'nun transfer edildiği ve transfer döneminin açılmasının ardından Arjantinli oyuncu ile sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Uruguay temsilcisi Fenix'de başlayan Ontivero şu ana kadar 5 yıl içinde 9. farklı takımında görev yapacak.

23 yaşındaki Ontivero bugüne kadar Fenix, Galatasaray, Gaziantepspor, Honved, UCD Şili, Olimpija Ljubljana, Venados FC Yucatan, Olimpija Ljubljana ve Chacarita Juniors formaları giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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