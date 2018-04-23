Hollanda milli futbol takımı, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder için 6 Eylül'de bir jübile maçı düzenleyecek.

Galatasaray'da forma giydiği 4,5 sezon boyunca taraftarların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder'e ülkesi Hollanda'dan büyük bir jest geldi.

Daha önce Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın artık kadroda düşünmediğini açıkladığı Sneijder için 6 Eylül'de bir jübile maçı düzenlenecek.

ÖZEL MAÇTA HOLLANDA, PERU İLE KARŞILAŞACAK

Bir süredir Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'da top koşturan yıldız futbolcu, Hollanda'nın Johan Cruyff Arena'da Peru'yla karşı karşıya geleceği özel maçla birlikte milli takıma veda edecek.

Haberi resmi Twitter hesabından duyuran Sneijder, "Benim için düzenlenen veda maçından ötürü çok mutluyum. Tıpkı düşlerimdeki gibi... Orada olacak mısınız?" mesajını paylaştı. Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada