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Eski GS'li futbolcu için olay yaratan yorum: Kız arkadaşı lanetledi

ESKİ GS'Lİ FUTBOLCU İÇİN OLAY YARATAN YORUM: KIZ ARKADAŞI LANETLEDİ

Gana'da popüler olan Cadı Doktoru Bonsam, intiharın eşiğine geldiğini açıklayan eski Galatasaraylı Eboue'yle ilgili "Onu eski kız arkadaşı lanetledi." dedi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi(9/10)5

Fildişi sahili vatandaşı olan Eboue'yle ilgili şoke eden bir iddia Afrika'dan geldi.

Büyücülüğün halen prim yaptığı ülkelerden biri olan Gana'da popüler olan Cadı Doktoru Nana Kwaku Bonsam'ın Eboue'yle ilgili açıklamaları Gana basınında yer aldı.

SPOR PROGRAMINA KONUK OLDU

Ülkede yayın yapan Kasapa FM'deki bir spor programına konuk olan Bonsam, Emmanuel Eboue'nin kariyerinde ve futboldan uzaklaştıktan sonra yaşadığı sıkıntıların nedeninin eski kız arkadaşı olduğunu iddia etti. Bonsam, Eboue'nin eski kız arkadaşının ünlü futbolcuyu lanetlediğini iddia etti.

"BUNLAR HAYAL KIRIKLIĞI NEDENİYLE GERÇEKLEŞİYOR"

CNN Türk'ün haberine göre; cadı doktoru, Eboue'nin eski kız arkadaşına evlilik sözü verdiğini ancak sonra hiçbir şey söylemeden ilişkiyi sona erdirdiğini iddia etti ve Eboue'nin şu an yaşadıklarının kız arkadaşının yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

"EBOUE'NİN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

Eboue'nin vakit kaybetmeden eski kız arkadaşı onu affedene kadar özür dilemesi gerektiğini belirten Bonsam, lanetin ancak böyle kalkacağını iddia etti. Bonsam 'Eğer Eboue özür dilemezse her şey daha da kötüye gidecek' diye uyarıda bulundu.

EBOUE ZOR DURUMDA

İki hafta önce İngiliz basınına konuşan Eboue bütün servetini kaybettiğini, eşinin kendisinden boşanıp tüm mal varlığını aldığını söylemiş, polislerden kaçtığını yakında evsiz kalacağını açıklamıştı.

AÇIKLANAMAYAN BİR HASTALIĞI VAR

Bu arada Eboue'nin açıklanamayan bir hastalığı olduğu bir yandan da bununla mücadele ettiği öne sürüldü.

RONALDO'YU SAKATLADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ganalı cadı doktoru Bonsam, 2014 Dünya Kupası'nda da yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Portekiz-Gana maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun dizinden sakatlanmasını kendi yaptığı büyüye bağlayan Bonsam, Ronaldo'nun iyileşip maça yetişmesinin ardından yaptığı büyünün başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kalmış ve Ganalılardan özür dilemişti. Maçı Portekiz 2-1 kazanırken galibiyet golünü Ronaldo atmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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