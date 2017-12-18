Igor Tudor'a Galatasaray taraftarının büyük tepkisi devam ederken, Melo'dan da bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Igor Tudor ile ilgili bir taraftarın paylaşımını beğendi.

"BURADA OLSAN TUDOR'U DÖVERDİN"

Felipe Melo, bir Galatasaray taraftarının sosyal medyada "Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin" şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi. Bu hareket, Tudor'un istifasını isteyen taraftarları da coşturdu.

Kaynak: haberinburada