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Eski GS'li Melo, Burada Olsan Tudor'u Saatlerce Döverdin Mesajını Beğendi

ESKİ GS'Lİ MELO, BURADA OLSAN TUDOR'U SAATLERCE DÖVERDİN MESAJINI BEĞENDİ

Eski Galatasaraylı futbolcu Melo, taraftarın "Burada olsaydın Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin." mesajını beğendi.

Tarih : 18 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Eski Gs'li Melo, Burada Olsan Tudor'u Saatlerce Döverdin Mesajını Beğendi(9/10)5

Igor Tudor'a Galatasaray taraftarının büyük tepkisi devam ederken, Melo'dan da bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Igor Tudor ile ilgili bir taraftarın paylaşımını beğendi.

"BURADA OLSAN TUDOR'U DÖVERDİN"

Felipe Melo, bir Galatasaray taraftarının sosyal medyada "Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor'u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin" şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi. Bu hareket, Tudor'un istifasını isteyen taraftarları da coşturdu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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