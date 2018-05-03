Doğruyol Partisi döneminde içişleri bakanlığı yapmış olan Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, memleketi Elazığ'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti 24 Haziran seçimleri öncesi aday adayı rekoru kırdı. Tam 7 bin 329 kişi AK Parti'den milletvekili seçilebilmek için aday adayı oldu.

MEMLEKETİNDEN ADAY OLDU

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da Ak Parti'den milletvekili seçilebilmek için aday adayı oldu. Ağar, babasının da çok popüler olduğu memleketi Elazığ'dan başvuruda bulundu.

ADAY OLABİLECEK Mİ?

AK Parti yönetiminin Ağar'ı aday gösterip göstermeyeceği ise büyük merak konusu.

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Kaynak: haberinburada