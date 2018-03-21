ESKİ MİLLETVEKİLİ AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI HAYATINI KAYBETTİ: AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ahmet Deniz Bölükbaşı kimdir? Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın Türk siyasetindeki yeri nedir?
MHP eski Milletvekili ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı (69), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciger kanseri tedavisi gören Deniz Bölükbaşı, önceki gece rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Bölükbaşı'nın sabah saalerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. İşte ülkemizi 1 mart tezkeresi sürecinde en üst düzey diplomatik temsilcisi olarak temsil eden siyaset insanı Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın hayatı...
AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI'NIN EĞİTİM VE MESLEK HAYATI
Aslen Kırşehirlidir. Osman Bölükbaşı'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.
MHP'DE SİYASİ HAYATI
2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.
AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI VE 1 MART TEZKERESİ
25 Eylül'deki tartışmalı referandum sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 1 Kasım'da parlamento ve başkanlık seçimlerine gideceğini duyurdu. Öte yandan "Bugüne nasıl gelindi" sorusu gündemdeydi. O dönemin işaret edilen noktası ise: 1 Mart Tezkeresi. 2003'te Türkiye adına ABD ile müzakereleri yürüten heyetin başkanı, eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'ydı.
AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI'NIN KİTAPLARI
Ahmet Deniz Bölükbaşı: "Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası", 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır.
Kaynak: haberinburada
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