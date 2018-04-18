Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edildi. Eski Bakan kanlar içerisinde yerde yatarken, Yüksel Karababa isimli saldırgan masada oturarak polise olayı anlattı.

ESKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NA BIÇAKLA SALDIRDI

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih'e bağlı Sirkeci'de bir kafede oturuyordu. Bu esnada kafeye gelen Yüksel Karababa isimli bir şüpheli bıçakla Ercan Vuralhan'a saldırdı.

ESKİ BAKAN BOĞAZINA ALDIĞI DARBEYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ercan Vuralhan, Yüksel Karababa tarafından boğazına aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybetti.

BIÇAĞI MASAYA KOYUP POLİSİ ARAYIN DEDİ

Olay yerinde incelemeler sürerken görgü tanığı Ziya Bayır, kafenin önündeki koltuklarda olayın meydana geldiğini belirterek "Bakan beyin bir yakını ile saldırgan kafede çay içiyorlardı. Sonra bakan geldi. Bakanın yakını kalktı masadan ve bakan yerine oturdu. İkili konuşmaya başladı. Sonra tartışma çıktı. Adam elindeki bıçağı iki defa boğazına sapladı. Sonra bıçağı masaya bırakıp polisi arayın" dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Vuralhan çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken polis gelene kadar masadan kalkmayan saldırgan, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

ERCAN VURALHAN KİMDİR?

Ercan Vuralhan, 1953 yılında Malatya'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 28 Aralık 1965'te Dışişleri Bakanlığı IV. Dairede aday meslek memuru olarak göreve başladı.

23 Haziran 1966'da aynı dairede 3. Katipliğe getirildi. 1 Nisan 1967 ile 31 Mart 1969 arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerlik dönüşü Batı Dairesinde 3. Katip olarak göreve başladı. 9 Ocak 1970'te 2. Katip oldu. 29 Haziran 1970'te Sofya Büyükelçiliği 2. Katipliğine görevlendirildi. 12 Kasım 1971'de Başkatip oldu. 31 Temmuz 1972'de Stutgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Konsolosluğuna getirildi. 7 Temmuz 1975'te aynı yerde Maiyette Başkonsolos olarak bulundu. 31 Ekim 1975'te Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü oldu.

5 Temmuz 1976'da Bütçe ve İdare Dairesi Şube Müdürlüğüne atandı. 29 Eylül 1977'de Lahey Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarlığına, 7 Temmuz 1978'de 3.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 28 Eylül 1979'da 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 14 Eylül 1981'de 1.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına terfi etti.

1 Ekim 1981'de aynı bakanlığın İdari İşler Genel Müdürlüğü I. Dairesinde 2. Sınıf Daire Başkanı olarak göreve başladı, 8 Kasım 1983'te Komptrolörlük ( İdari ve Mali İşler ) Daire Başkanlığına getirildi. 16 Mart 1987'de Riyad Büyükelçiliğine görevlendirildi. 17 Eylül 1987'de istifa ederek politikaya atıldı.

1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisinden Ankara Milletvekili seçildi. 21 Aralık 1987'de II. ÖZAL Hükümetinde Milli Savunma Bakanlığına getirildi.

Kaynak: haberinburada