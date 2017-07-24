ESKİ MİLLİ VOLEYBOLCU HÜLYA ERÇİN HAYATINI KAYBETTİ
Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından 57 yaşındaki Hülya Erçin, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından Hülya Erçin (57) vefat etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, Hülya Erçin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
FEDERASYON: VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK
TVF yayımladığı mesajda, "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
ECZACIBAŞI: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Eczacıbaşı Spor Kulübünün mesajında ise, "Eczacıbaşı ve Türk kadın voleybolunun unutulmaz isimlerinden Hülya Erçin'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hülya Erçin'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kaynak: haberinburada
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