Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama
Eski Milli Voleybolcu Hülya Erçin Hayatını Kaybetti
Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o İle Anlaştı
Bu Pozisyonun Ardından Yüzü Dağıldı
Merter'de Metro Arızalandı, Havalimanı Yönüne Seferler Yapılamıyor!
Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
Almanya'dan Küstah Çıkış: Türkiye İle İlgili Alınacak Önlemleri Değerlendiriyoruz
Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
55 Kapsüle Dolduldurulmış 1 Kilogram Kokain Yuttu
Galatasaray'ın Yeni Transferi İptal Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a Geldi! Emir Havalimanında Karşıladı
Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
15 Temmuz Gecesi Siirt Valiliği'nden Emir Alan Darbeci Tuğgenerale İdam İpli Protesto
İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
Ekvadorlu Futbolcu Valencia, İlk Maçında 3 Gol Attı

Eski Milli Voleybolcu Hülya Erçin Hayatını Kaybetti

ESKİ MİLLİ VOLEYBOLCU HÜLYA ERÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından 57 yaşındaki Hülya Erçin, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Eski Milli Voleybolcu Hülya Erçin Hayatını Kaybetti(10/10)6

Türk Milli Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı'nın eski oyuncularından Hülya Erçin (57) vefat etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Eczacıbaşı Spor Kulübü, Hülya Erçin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

FEDERASYON: VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

TVF yayımladığı mesajda, "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

ECZACIBAŞI: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Eczacıbaşı Spor Kulübünün mesajında ise, "Eczacıbaşı ve Türk kadın voleybolunun unutulmaz isimlerinden Hülya Erçin'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hülya Erçin'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Milli  Voleybolcu  Hülya  Erçin  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER