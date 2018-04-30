ESKİ NATO GENEL SEKRETERİNİN HACKLENEN HESABINDAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabını hackleyen Ayyıldız Tim, '15 Temmuz ve özür' mesajı paylaştı.
NATO eski Genel Sekreteri ve Danimarka eski başbakanlarından Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabını dün gece geç saatlerde hacklendi. Rasmussen'in Twitter hesabından, "Bir itirafta bulunmak istiyorum. 15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe gerçekleşeceğini biliyorduk. Fakat Türkiye'ye yardım etmedik. Bu yüzden NATO Erdoğan'dan özür dilemelidir" ifadelerinin yer aldığı bir tweet atıldı. Rasmussen'in hesabının biyografisi, ünlü Türk hacker grubu "Ayyıldız Tim" ve bir Türk bayrağını içerecek şekilde değiştirildi.
HESABI HACKLENDİ
Haberi son dakika olarak Twitter hesabından duyuran Alman gazetesi Bild'de çalışan gazeteci Julian Roepcke, "Gelecekteki Kremlin'i eleştiren Batı politik figürü olan NATO eski Genel Sekreteri Rasmussen'in hesabı görünüşe göre Erdoğan taraftarları tarafından hacklendi. Bütün hackerlar Batı'nın ana düşmanı tarafından gerçekleştirilen bir yanıltma harekatı da olabilir. Twitter en kısa sürede araştırmaya geçmeli ve bu olayı araştırmalıdır" ifadelerini kullandı.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA
Sabahın erken saatlerinde hesabı hackerların elinden kurtulan Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hesabın dün diğer Avrupalı politikacılarla birlikte hacklendiğini bildiren herkese teşekkür ederim. Hesabın kontrolü artık elimde. Ne olduğunu tespit etmek ve tekrarlanmasını engellemek için çalışıyoruz ancak özgürlük ve demokrasiyi teşvik etme çalışmalarımız devam ediyor" açıklamalarında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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