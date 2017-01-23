Aşk Hayatını Renklendiriyor Aynı Zamanda…
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Şoku!
Türkiye İle Tanzanya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı
Eski Nüfus Cüzdanları Hakkında Önemli Açıklama
Cerablus A Polis Teşkilatı Kuruluyor
Eskişehir De Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Dhkp-C'li Teröristlerin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşine Cinsel İçerikli Mesaj Gönderen Komşusunu Öldürdü
Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Belediyelere Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Desteği Geliyor
Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…
Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez
Bursaspor Da Teknik Direktör Arayışları Sürüyor
Diyarbakır Dan Haleplilere Yardım
Erdoğan Ve Magufuli Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
İstanbul'a Yeni Metro Geliyor!
Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama
Numan Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA


ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Tarih : 23 Ocak 2017, 17:14
Puan Ver : Eski Nüfus Cüzdanları Hakkında Önemli Açıklama(8/10)9


İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacağını bildirdi.



İl Müdürü Kaya tarafından yapılan yazılı açıklama, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırmasına ülke genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Müdürlüğümüze ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan şikâyetlerde 2017'de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler ile pasaport, vize ve diğer işlemlerde 'mevcut nüfus cüzdanı' ile 'geçici kimlik belgesi'nin geçerli olmadığı yolunda vatandaş mağduriyetine sebep olan uygulamalarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahribata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olmaktadır" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eski  Nüfus  Cüzdanları  Hakkında  Önemli  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER