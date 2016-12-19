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eski rektör tekrar gözaltına alındı

ESKİ REKTÖR TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Siirt Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziyadanoğulları'nın da bulunduğu 6 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 16:13
Puan Ver : Eski Rektör Tekrar Gözaltına Alındı(9/10)11


Siirt merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce yakalanıp serbest bırakılan, aralarında eski Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları'nın da bulunduğu 6 şüpheli yeniden gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da Siirt merkezli 44 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski rektör Prof. Dr. Ziyadanoğulları ile A.C, A.B, M.A, M.K ve İ.T'nin tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulunuldu.



Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Kahramanmaraş, Ankara ve Diyarbakır'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Prof. Dr. Ziyadanoğulları ile A.C, A.B, M.A. M.K. ve İ.T. yakalandı.



Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 



kaynak:trthaber








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