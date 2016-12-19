

Siirt merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce yakalanıp serbest bırakılan, aralarında eski Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları'nın da bulunduğu 6 şüpheli yeniden gözaltına alındı.







Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da Siirt merkezli 44 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski rektör Prof. Dr. Ziyadanoğulları ile A.C, A.B, M.A, M.K ve İ.T'nin tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulunuldu.







Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Kahramanmaraş, Ankara ve Diyarbakır'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Prof. Dr. Ziyadanoğulları ile A.C, A.B, M.A. M.K. ve İ.T. yakalandı.







Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







kaynak:trthaber