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Eski Rus bakan, rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı

ESKİ RUS BAKAN, RÜŞVET ALDIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Rus mahkemeleri, eski Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i, Rosneft Başkanı İgor Seçin'den 2 milyon doların üzerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 8 yıl hapis ve 130 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Eski Rus Bakan, Rüşvet Aldığı Gerekçesiyle Tutuklandı(8/10)4

Eski Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i Rosneft Başkanı İgor Seçin'den 2 milyon doların üzerinde rüşvet almaktan suçlu bulan Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi, Ulyukayev'e 8 yıl hapis ve 130 milyon ruble para cezası verdi.

CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA 8 YIL HÜKÜMETTE GÖREV ALAMAYACAK

Hapis cezasına mahkum edilen Ulyukayev, hakimin hükmü okuduğu sırada mahkeme salonundaki demir parmaklıkların içine alındı.

Hükme göre Ulyukayev, özgürlüğüne kavuştuktan sonra 8 yıl süreyle hükümet birimlerinde ve devlet kurumlarında görev yapamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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