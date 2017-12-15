ESKİ RUS BAKAN, RÜŞVET ALDIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI
Rus mahkemeleri, eski Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i, Rosneft Başkanı İgor Seçin'den 2 milyon doların üzerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 8 yıl hapis ve 130 milyon ruble para cezasına çarptırdı.
Eski Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i Rosneft Başkanı İgor Seçin'den 2 milyon doların üzerinde rüşvet almaktan suçlu bulan Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi, Ulyukayev'e 8 yıl hapis ve 130 milyon ruble para cezası verdi.
CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA 8 YIL HÜKÜMETTE GÖREV ALAMAYACAK
Hapis cezasına mahkum edilen Ulyukayev, hakimin hükmü okuduğu sırada mahkeme salonundaki demir parmaklıkların içine alındı.
Hükme göre Ulyukayev, özgürlüğüne kavuştuktan sonra 8 yıl süreyle hükümet birimlerinde ve devlet kurumlarında görev yapamayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar