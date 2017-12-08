Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
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Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü

ESKİ SEVGİLİSİNİ KISKANDIRMAK İÇİN FOTOĞRAF GÖNDERDİ, ADAM EVİ BASIP YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

İngiltere'de yaşayan Sarah Bramley, eski sevgilisine yeni sevgilisi ile yatakta çekilmiş fotoğraflarını gönderdi. Kıskançlık krizine giren eski sevgili, eve gelerek kadının sevgilisini öldürdü.

Tarih : 08 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü(8/10)4

İngiltere'de yaşayan 33 yaşındaki David Saunders'nin ayrıldığı hukuk öğrencisi kız arkadaşı Sarah Bramley, kendisine yeni sevgilisi ile yatakta çekilmiş fotoğraflarını yolladı. Fotoğrafları görünce kıskançlık krizine giren David, bir taksiye binerek eski sevgilisinin Darlington'da bulunan evine giderek kızın erkek arkadaşı Michael Lawson'nun eve gelmesini bekledi. Lawson eve gelince David, elinde bulunan bıçak ile saldırıp adamı öldürdü.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Mahkemeye çıkarılan David, kız arkadaşının kendisine attığı fotoğraflardan sonra kendisini kaybettiğini bu yüzden cinayeti işlediğini söyleyerek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

ALDATMIŞ

David'in Sarah ile ilişkileri henüz devam ederken, kadının Lawson ile ilişkisi olduğu, David'in bu yüzden Lawson ile caddede kavga ettiği ve arabasına zarar verdiği belirtidi.

Adam tutuklanırken, mahkemenin devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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