ESKİ SEVGİLİSİNİN GÖĞÜS UÇLARINI KESTİ, ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK
ABD'de yaşayan Tony Deval Ledbetter isimli adam, eski sevgilisine şiddet uygulayıp onu bayılttıktan sonra göğüs uçlarını makasla keserek eşine az rastlanır bir caniliğe imza attı. Davası sonuçlanan adam 45 yıl hapis cezası aldı.
Hamile eski sevgilisinin göğüs uçlarını makasla kesen adam 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2016 yılının Ekim ayında gerçekleşen olay, kamuoyunda ufak çaplı bir şok yaşanmasına sebep olmuştu.
KADINA SALDIRDI
ABD'nin Lincoln County şehrinde yaşayan Tony Deval Ledbetter isimli adam eski sevgilisi ile buluştu. Çiftin konuşmaları kısa sürede kavgaya döndü. Kızı iten adam, başının yere çarpmasına sebep oldu. Daha sonra ağzına battaniye sıkıştırarak çığlık atmasını önledi ve kadının boğazını sıkmaya başladı. 46 yaşındaki adam, kafasını çarpmanın da etkisiyle bir süre sonra bayılan kadının göğüs uçlarını odada bulduğu makas ile kesti.
45 YIL CEZA ALDI
Olaydan sonra adam kaçmış, kadının ise hastaneye kaldırıldığı ve bebeğinin iyi durumda olduğu öğrenilmişti. Ledbetter, eski kız arkadaşını yaralamak, boğmaya çalışmak ve ona makasla saldırı düzenlemek suçlarından yargılandığı davada 45 yıl hapis ile cezalandırıldı. Adamın ayrıca, eski sevgilisi ve onun çocuğuyla her türlü iletişime geçmesi de yasaklandı.
Kaynak: haberinburada
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