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eski tbmm başkanı karaduman vefat etti

ESKİ TBMM BAŞKANI KARADUMAN VEFAT ETTİ

Eski TBMM başkanlarından Necmettin Karaduman (90) vefat etti

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:26
Puan Ver : Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti(9/10)6


TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaduman'ın cenazesi yarın İstanbul Şakirin Camisi'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Trabzon'da 1927 yılında doğan Karaduman, 1944 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun olduktan sonra 1960 yılına kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.



Aynı yıl mülkiye müfettişliğine atanan Karaduman, bu görevi 5 yıl sürdürdü. Karaduman, 1966'da Kahramanmaraş Valiliğine atandı, devamında Erzurum ve İçel valiliklerinde bulundu.



 



kaynak:sabah








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