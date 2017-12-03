ESKİ TOP MERMİSİNİN İMHA EDİLMESİ İÇİN KENNEDY CADDESİ 15 DAKİKA TRAFİĞE KAPATILDI
Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkisinde bulunan 2 top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldı. Kontrollü patlamanın ardından sahil yolu çift yönlü trafiğe açıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Zeytinburnu Büyükyalı eski tank bakım fabrikası mevkisinde bulunan 2 tane top mermisi uzman ekipler tarafından kontrollü patlatıldı. Bu esnada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
15 DAKİKA TRAFİĞE KAPILDI
Kontrollü patlatma sırasında Kennedy Caddesi 15 dakika trafiğe kapatıldı. Uzman ekiplerinin kontrolü patlamayı gerçekleştirerek çalışmalarını tamamlamalarının ardından Kennedy Caddesi çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Kaynak: haberinburada
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