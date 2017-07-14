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ESKİ VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU YENİ KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ


Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu Yeni KHK İle Kamudan İhraç Edildi
Tarih : 14 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu Yeni Khk İle Kamudan İhraç Edildi(5/10)1

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Resmi Gazetede yayınlanan yeni 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi.

Mutlu, FETÖ'nün mülkiye yapılanması operasyonunda gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Mutlu hakkında geçtiğimiz ay hazırlanan iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar da hapis istenmişti.

GEZİ PARKI EYLEMLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

İddianamede Şüphelilerden Hüseyin Avni Mutlu'nun İstanbul Valisi olduğu dönemde "Gezi olayları" sırasında 09 Haziran 2013 günü, "Gençler, Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah var mı doğru mu? Aranızda olmak isterdim", 13 Haziran'da ise "Çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler bana ait .. No'dan arayabilirsiniz" şeklinde tweetler atmak suretiyle eylemcilere destek verdiği belirtildi. Mutlu'nun eylemcileri haklı gösterdiği, olayların ikinci yıl dönümünde ise Zaman gazetesi başta olmak üzere FETÖ yayınlarına Gezi olaylarının haklılığını gösterir nitelikte açıklamalar yaptığı kaydedildi.

GÜLEN'LE GÖRÜŞMÜŞ

Mutlu'nun HTS dökümlerinde ise Fetullah Gülen'le telefonla konuştuğu tespitine yer verildi. Mutlu ifadesinde görüşmeyi doğruladı ancak görüşmeyi ayarlayan firari Ekrem Dumanlı'nın kendisine emrivaki yaptığını ileri sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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