ESKİ YEMEN CUMHURBAŞKANI SALİH GİZLİCE DEFNEDİLDİ, CENAZEYE SADECE 5 KİŞİ KATILDI
Yemen'de Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Salih gizlice defnedildi. Salih'in cenaze törenine sadece 5 kişi katıldı.
Yemen'de Pazartesi günü Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Salih, tören yapılmadan gizlice defnedildi. Salih'in başkent Sana'nın Sanhan köyünde aile üyelerinden 5 kişinin katıldığı cenaze merasimi ile toprağa verildiği belirtildi. Bazı kaynaklar ise Salih'in Sanhan'da değil başkent Sana'da toprağa verildiğini iddia etti.
HUSİ MİLİTANLAR KADINLARA SALDIRDI
Yemen medyası, Husilerin Salih'in cenazesini ailesine cenazesinde sadece kendilerinin bulunması şartıyla verdiğini iddia etti. Husi hareketinin sözcüsü ise böyle bir koşulun duyurulmadığını söyledi. Öte yandan, öldürülen Ali Salih hakkında bilgi almak üzere Askeri Hastaneye giden kadınlara Husi militanlarının saldırdığı belirtildi.
Ali Salih ve Husiler, Başkan Abdrabbu Hadi'nin başını çektiği hükümete karşı başlatılan mücadelede müttefikti. Kasım ayının sonlarında eski müttefikler arasındaki gerilim artarken, eski cumhurbaşkanı da dahil yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar yaşandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararı Öncesi, Erdoğan'dan Kritik Telefon Trafiği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 Yaşındaki Mahkumu Affetti
- Silopi'de Terör Örgütü Pkk'nın Çağrı Merkezi Ortaya Çıkarıldı
- Belini Kırdığı Genç Kıza Tecavüz Eden Sapığın Cezası Onandı
- Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih Gizlice Defnedildi, Cenazeye Sadece 5 Kişi Katıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
- İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
- Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız
- Çalışma Bakanı Müjdeyi Verdi: Kadroya Alınacak Taşeron İşçisine İkramiye Verilecek
- Otomotiv Devi, İnternetten Satış İçin Alibaba İle Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
Bu Haberle İlgili Yorumlar