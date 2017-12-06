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Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih Gizlice Defnedildi, Cenazeye Sadece 5 Kişi Katıldı

ESKİ YEMEN CUMHURBAŞKANI SALİH GİZLİCE DEFNEDİLDİ, CENAZEYE SADECE 5 KİŞİ KATILDI

Yemen'de Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Salih gizlice defnedildi. Salih'in cenaze törenine sadece 5 kişi katıldı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih Gizlice Defnedildi, Cenazeye Sadece 5 Kişi Katıldı(7/10)3

Yemen'de Pazartesi günü Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Salih, tören yapılmadan gizlice defnedildi. Salih'in başkent Sana'nın Sanhan köyünde aile üyelerinden 5 kişinin katıldığı cenaze merasimi ile toprağa verildiği belirtildi. Bazı kaynaklar ise Salih'in Sanhan'da değil başkent Sana'da toprağa verildiğini iddia etti.

HUSİ MİLİTANLAR KADINLARA SALDIRDI

Yemen medyası, Husilerin Salih'in cenazesini ailesine cenazesinde sadece kendilerinin bulunması şartıyla verdiğini iddia etti. Husi hareketinin sözcüsü ise böyle bir koşulun duyurulmadığını söyledi. Öte yandan, öldürülen Ali Salih hakkında bilgi almak üzere Askeri Hastaneye giden kadınlara Husi militanlarının saldırdığı belirtildi.

Ali Salih ve Husiler, Başkan Abdrabbu Hadi'nin başını çektiği hükümete karşı başlatılan mücadelede müttefikti. Kasım ayının sonlarında eski müttefikler arasındaki gerilim artarken, eski cumhurbaşkanı da dahil yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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