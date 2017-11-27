ESKİCİDEN 75 CENTE ALDIĞI TABLO, ADOLF HİTLER'E AİT ÇIKTI
Hollandalı bir kadın tarafından Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsüne bağışlanan sulu boya tablonun, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler tarafından yapılan orijinal bir resim olduğu ortaya çıktı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir kulenin yer aldığı suluboya tablo, ondan kurtulmak isteyen bir Hollandalı kadın tarafından, Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsüne bağışlandı.
UTANCINDAN GİZLEMİŞ
Adının gizli kalmasını isteyen kadına tablo, babasından kalmış. Babası, suluboya resmi eskici pazarından 75 cente almış. Eve geldiğinde, "A. Hitler" imzasını görünce utancından tabloyu çatıya kaldırmış. Hollandalı kadın, çatı katından çıkan tabloyu galeri ve müzayede evlerine götürdü. Ancak kimse suluboya resmi istemedi.
"BENİ KURTARIN"
Bunun üzerine tablonun sahibi kadın, "Para istemiyorum. Beni bu ağır yükten kurtarın" diyerek NIOD'a başvurdu. Hollandalı kadın tarafından plastik bir pazar çantası içinde getirilen suluboya tablo, enstitü tarafından kapsamlı biçimde inceledi. Resmin, piyasada dolaşan Hitler imzalı birçok sahte eserden farklıydı.
HİTLER'E AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ
İnceleme sonucunda, kullanılan boya ve karton gibi malzemelerin 20. yüzyılın başlarına ait olduğu belirlendi. Konu ve resim metodu da Hitler ile birebir uyuşuyordu.
Tablonun arkasına yapıştırılan Avusturya yargısı ile bir sanat galerisine ait iki orijinal pul da elde edilen bulgularla birleşince, suluboya tablonun Hitler tarafından yapıldığı kesinlik kazandı.
Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü'nden Gert Jan Dikken, Hitler imzalı orijinal resim eline geçince, tarihi bir heyecan yaşadığını söyledi çünkü bu Hollanda'daki bilinen yek Hitler eseri. Koleksiyona alınan eser, enstitü tarafından eğitim ve araştırma için kullanılacak.
SANAT AKADEMİSİNE GİRMEK İÇİN UĞRAŞMIŞTI
Adolf Hitler, 1907-1913 yılları arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşamıştı. Viyana Sanat Akademisi'ne girebilmek için uğraşan Hitler, akademiden gelen red cevabı üzerine hayatını kazanmak için suluboya resimler yapıp satmıştı.
Bu çalışmalardan bir çoğu artık özel koleksiyonlarda yer alıyor. Birçoğu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan askerleri tarafından götürüldü.
Son yıllarda Hitler'in eserleri düzenli olarak açık artırmaya çıkarılmaya başlandı. 2015 yılında Almanya'nın Nürnberg kentindeki bir açık artırmada Hitler'e ait 14 suluboya resim 400 bin euroya satılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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