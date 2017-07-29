Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen saldırıya uğradı.

SİLAH ÇEKTİLER

Şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Haller Gençlik Merkezi önünde Yılmaz Büyükerşen'e yumruk atan ve darp etmek isteyen saldırganların silah çektikleri de görüldü.

SALDIRGANLAR MEKAN SAHİBİ VE KORUMALAR

Hürriyet'in haberinde, saldırganların Haller Gençlik Merkezi'ndeki bir mekanın sahibi ve korumaları olduğu belirtildi. Olay hakkında Eskişehir Valisi de bilgilendirildi.

Kaynak: haberinburada