ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI DÜZENLENDİ
Eskişehir'de bir gençlik merkezi önünde Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldıran grup, darp ettikleri Büyükerşen'e silah çekti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen saldırıya uğradı.
SİLAH ÇEKTİLER
Şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Haller Gençlik Merkezi önünde Yılmaz Büyükerşen'e yumruk atan ve darp etmek isteyen saldırganların silah çektikleri de görüldü.
SALDIRGANLAR MEKAN SAHİBİ VE KORUMALAR
Hürriyet'in haberinde, saldırganların Haller Gençlik Merkezi'ndeki bir mekanın sahibi ve korumaları olduğu belirtildi. Olay hakkında Eskişehir Valisi de bilgilendirildi.
Kaynak: haberinburada
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