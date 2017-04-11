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eskişehir merkezli fetö/pdy operasyonu

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Eskişehir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:50
Puan Ver : Eskişehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu(10/10)11


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da daha önceden belirlenen şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasını koordine eden "mahrem imamlar" olduğu öne sürülen mühendis, memur, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si memuriyetten ihraç edilmiş 6 sivil ile 3 muvazzaf teğmen ve 15 astsubay olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eskişehir  Merkezli  Fetö/Pdy  Operasyonu    haber

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