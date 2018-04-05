ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisi silahlı saldırı gerçekleştirdi. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
SALDIRGAN YAKALANDI
Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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