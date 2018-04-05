Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da saldırganın Volkan Bayar olduğunu doğruladı.

VALİ DUYURDU: SALDIRGANIN ADI VOLKAN BAYAR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İŞTE SALDIRGAN:

Kaynak: haberinburada