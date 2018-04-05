ESKİŞEHİR VALİSİ, ÜNİVERSİTE KATLİAMINI YAPAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLADI! İŞTE FOTOĞRAFI
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi katleden saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu duyurdu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da saldırganın Volkan Bayar olduğunu doğruladı.
VALİ DUYURDU: SALDIRGANIN ADI VOLKAN BAYAR
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
İŞTE SALDIRGAN:
Kaynak: haberinburada
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