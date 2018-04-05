4 Öğretim Görevlisinin Öldürüldüğü Saldırıdan Kıl Payı Kurtulan Hoca İsyan Etti: 5. Cenaze Ben Olacaktım
Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı
İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam
Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler
Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı: 4 Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti
Lüks Araç Satışıyla İlgili Tmsf'den Açıklama: Yüzlerce Otomobil Satışı Yok
Uber Yunanistan'da Faaliyetlerini Durdurdu
15 Temmuz İçin 'yerim Destanınızı' Diyen Gazeteci Yeliz Koray'a 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 Bin Tl'lik Tazminat Davası!
Savcıdan Keçi Kesen Sanıklara İtiraz: Biraya Para Var Da Ekmeğe Mi Yok
Afrin'e Yardım İçin Açılacak Yeni Kapının Adı Belli Oldu
Ab Bakanı Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a Sert Yanıt: Akılsız
Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
Beştepe Noktayı Koydu: Ekonomide Görüş Ayrılığı Yok
Büyük Ağabey Tuncel'in Düğününe Bayrak Ve Kur'an Detayı Damga Vurdu
Kalın'dan Açıklama Geldi! Selfie Çeken Asker Görevden Alındı Mı?
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı Sallıyor

Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı

ESKİŞEHİR VALİSİ, ÜNİVERSİTE KATLİAMINI YAPAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLADI! İŞTE FOTOĞRAFI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi katleden saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu duyurdu.

Tarih : 05 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı(7/10)3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da saldırganın Volkan Bayar olduğunu doğruladı.

VALİ DUYURDU: SALDIRGANIN ADI VOLKAN BAYAR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İŞTE SALDIRGAN:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eskişehir  Valisi  Üniversite  Katliamını  Yapan  Saldırganın  Kimliği  Açıkladı  İşte  Fotoğrafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER