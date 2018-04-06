Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor
Uber Mi, Taksi Mi? 3. Havalimanı'nın Kazananı Belli Oldu
Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi De Gözaltında
Ak Parti'den Sert Yanıt: Gerilla Annesi Olmak İsteyene Sahip Çıkıyor
Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Delik Deşik Etti
Ruhani'nin Suriye'den Çekilin Sözlerine Türkiye'den Yanıt: Rejimin Hassasiyetini Gözetmiş
Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir
1 Milyon Lira Ödüllere Aranan Korucu Katili 'demlat Cilo' Öldürüldü
Eskişehir'de 4 Akademisyenin Öldürüldüğü Olayla İlgili Gizlilik Kararı Alındı
Ders Alınmıyor! Bakan Açıkladı: Çiftlik Bank Mağdurlarının Yarısı Yeniden Para Yatırmaya Hazır
Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
Chp'den Üçlü Suriye Zirvesine Eleştiri: Terör Örgütü Ypg'nin Adı Bildirgede Yer Almadı
Cenk Tosun: Bana Tosun Paşa Demeyi Beşiktaş Taraftarından Öğrenmişler
Dünyayı Krize Sokan Eski Rus Ajanı Skripal Hayati Tehlikeyi Atlattı
Celta Vigo Hocası: Emre Mor Davranışları Ve Performansı Nedeniyle Takımda Yok
Son Dakika! Chp'den İhraç Edilen Aylin Nazlıaka'nın Af Talebi Reddedildi
Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
Meryem Uzerli, Yaptırdığı Estetikle Başka Biri Oldu
Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun
Ve İlk Adım Atıldı! Kimyasal Hadım Ceza Kanunu'na Giriyor

Eskişehir'de 4 Akademisyenin Öldürüldüğü Olayla İlgili Gizlilik Kararı Alındı

ESKİŞEHİR'DE 4 AKADEMİSYENİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ GİZLİLİK KARARI ALINDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyenin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Eskişehir'de 4 Akademisyenin Öldürüldüğü Olayla İlgili Gizlilik Kararı Alındı(5/10)1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 akademisyenin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.

MAHKEME TARAFINDAN GİZLİLİK KARARI ALINDI

İl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan B'nin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesine ilişkin soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.

4 AKADEMİSYENİ 23 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B. fakülte binasında 4 akademisyeni dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eskişehir  De  4  Akademisyenin  Öldürüldüğü  Olayla  İlgili  Gizlilik  Kararı  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER