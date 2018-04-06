Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 akademisyenin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.

MAHKEME TARAFINDAN GİZLİLİK KARARI ALINDI

İl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan B'nin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesine ilişkin soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.

4 AKADEMİSYENİ 23 EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B. fakülte binasında 4 akademisyeni dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada