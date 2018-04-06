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ESKİŞEHİR'DE AKADEMİSYENLERİ KATLEDEN SALDIRGAN TUTUKLANDI


Eskişehir'de akademisyenleri katleden saldırgan tutuklandı
Tarih : 06 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Eskişehir'de Akademisyenleri Katleden Saldırgan Tutuklandı(8/10)4

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİ EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce ayrıldığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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