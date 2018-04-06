ESKİŞEHİR'DE AKADEMİSYENLERİ KATLEDEN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİ EŞİ SERBEST BIRAKILDI
Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce ayrıldığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
SORUŞTURMA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI ALINDI
Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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