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Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz
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Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz

ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI: İBRAHİM ÜZÜLMEZ'LE ANLAŞAMADIK, SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞECEĞİZ

Eskişehirspor Başkanı, "Sergen Yalçın'la dün telefonla görüştük. Bugün teklifimizi ileteceğiz. Kendisiyle anlaşmak istiyoruz." dedi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz(5/10)1

İbrahim Üzülmez ile anlaşamayan Eskişehirspor yönetimi Sergen Yalçın ile anlaşmak için hazırlıklara başladı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Alınan bilgiye göre Sergen Yalçın bu akşam Eskişehirspor Başkanı ve bazı yöneticilerle yemekte buluşacak.

"DÜN GÖRÜŞTÜK, BUGÜN TEKLİFİMİZİ İLETECEĞİZ"

Konuyla alakalı konuşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, "Sergen Yalçın ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisi ile bu akşam İstanbul'da bir araya geleceğiz ve teklifimizi ileteceğiz. Sergen Hoca kariyeri belli olan bize yakışır bir isim. Kendisi ile anlaşmak istiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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