Play-off finalinde Göztepe'ye yenilerek 1. Lig'de kalan Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ve Nihat Kahveci ile görüşüyor.

Transfer yasağı gelen Eskişehirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu koruyarak Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte tecrübeli teknik adam arayışına girdi. Yönetimin ilk hedefinde Mesut Bakkal'ın olduğu öğrenildi. Tatilini Bodrum'da geçiren Bakkal ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. İlk görüşmede Bakkal'ın transfer yasağından dolayı olumlu bir cevap vermediği iddia edilen edilirken, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BAKKAL OLMAZSA NİHAT KAHVECİ GELECEK

Yönetimin, Bakkal ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasına karşı bir diğer teknik direktör adayı ise Nihat Kahveci. Yönetimin iki gün içinde teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Eskişehirspor futbolcuları antrenmanlarını teknik adam olmadan sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada