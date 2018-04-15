ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YILMAZ VURAL, OYUNCUSUNUN BOĞAZINI SIKTI
Eskişehirspor ve Samsunsporlu futbolcular arasında çıkan gerginliğin yatışmaması üzerine sahaya giren Yılmaz Vural, oyuncusu Semih Güler'in boğazını sıktı.
Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın 42. dakikasında oldukça ilginç anlar yaşandı.
Eskişehirspor'un 42. dakika itibarıyle 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada Eskişehirsporlu futbolcular ile Samsunsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı ve maçın hakemi de futbolcuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.
SEMİH GÜLER'İN BOĞAZINA YAPIŞTI
Saha içerisindeki gerginliğin yatışmaması üzerine Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yedek kulübesinde fırlayarak futbolcuların arasına girdi ve Eskişehirsporlu futbolcu Semih Güler'in boğazına yapıştı. Güler'i boğazından tutarak saha kenarına çıkartmaya çalışan Vural'ın bu hareketi günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım
- Başağrısı İle Hastaneye Gitti, Kafatasını Çıkarıp Tümörü Temizlediler
- Abd Operasyonun Ardından Suriye Kararını Duyurdu
- Ab'den Fetö'ye Şok! Terör Örgütü Tanımını İlk Kez Kullandılar
- Yüksekten Düşen Genç Adam, Apartman Boşluğunda Ölü Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar