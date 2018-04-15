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Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Oyuncusunun Boğazını Sıktı
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Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Oyuncusunun Boğazını Sıktı

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YILMAZ VURAL, OYUNCUSUNUN BOĞAZINI SIKTI

Eskişehirspor ve Samsunsporlu futbolcular arasında çıkan gerginliğin yatışmaması üzerine sahaya giren Yılmaz Vural, oyuncusu Semih Güler'in boğazını sıktı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Oyuncusunun Boğazını Sıktı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın 42. dakikasında oldukça ilginç anlar yaşandı.

Eskişehirspor'un 42. dakika itibarıyle 3-0 önde götürdüğü karşılaşmada Eskişehirsporlu futbolcular ile Samsunsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı ve maçın hakemi de futbolcuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

SEMİH GÜLER'İN BOĞAZINA YAPIŞTI

Saha içerisindeki gerginliğin yatışmaması üzerine Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yedek kulübesinde fırlayarak futbolcuların arasına girdi ve Eskişehirsporlu futbolcu Semih Güler'in boğazına yapıştı. Güler'i boğazından tutarak saha kenarına çıkartmaya çalışan Vural'ın bu hareketi günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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