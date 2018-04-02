ESKİŞEHİRSPOR'DA YÜCEL İLDİZ DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile Eskişehirspor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
"ESKİŞEHİRSPOR'UN KAPISI YÜCEL İLDİZ'E HER ZAMAN AÇIKTIR"
Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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