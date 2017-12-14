ESKİŞEHİRSPORLU ERKAN ZENGİN, SÜPER LİGE DÖNME KARARI ALDI
Mali açıdan kötü dönem geçiren Eskişehirspor'da Erkan Zengin, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasına katılmak için Süper Lige dönme kararı aldı.
Ekonomik açıdan tarihinin en zorlu dönemlerini yaşayan Eskişehirspor'da Halil Ünal'ın yeniden göreve gelmesine rağmen sular durulmuyor. Kırmızı-Siyahlılar'da şimdi de takımın yıldız ismi Erkan Zengin'in ayrılmak istediğine yönelik iddialar var. Geçen sezon başında İsveç Milli Takımı'nı gözden çıkarıp 1. Lig'de Es Es'in formasını giyen başarılı oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönüş kararı aldığı öğrenildi.
Eskişehir'deki biriken yüklü alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan'ın asıl hedefi ise Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fanatik'in haberine göre; bu sezon forma giydiği 10 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergileyen Erkan'ın yeniden Süper Lig'de kalitesini gösterip dev turnuvada İsveç Milli Takımı'nın formasını giymek istediği öğrenildi. Erkan'ın Eskişehirspor'dan ayrılmak için gerekli görüşmelere de başladığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de birçok takımın da şimdiden Erkan için devreye girdiği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar