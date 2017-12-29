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Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lig'e Dönüyor

ESKİŞEHİRSPORLU ERKAN ZENGİN, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin, Süper Lig ekiplerinden biriyle anlaşacak.

Tarih : 29 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lig'e Dönüyor(7/10)3

Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor'un devrede olduğu ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre; 1. Lig'den de çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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