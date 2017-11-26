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Eskişehirsporlu Futbolcular, Çaykur Rizespor Maçı Başlayınca 1 Dakika Hareket Etmedi

ESKİŞEHİRSPORLU FUTBOLCULAR, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BAŞLAYINCA 1 DAKİKA HAREKET ETMEDİ

Eskişehirsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başladıktan sonra 1 dakika boyunca kendi sahasında bekleyerek kulübün zor durumuna dikkat çekti.

Tarih : 26 Kasım 2017, 21:20
Puan Ver : Eskişehirsporlu Futbolcular, Çaykur Rizespor Maçı Başlayınca 1 Dakika Hareket Etmedi(8/10)4

TFF 1. Lig'de maddi olarak zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşundan sonra oyuncular 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında bekledi. Futbolcular, tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

ÇAYKUR RİZESPOR TOP ÇEVİRDİ

Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Çaykur Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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