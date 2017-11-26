Eskişehirsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başladıktan sonra 1 dakika boyunca kendi sahasında bekleyerek kulübün zor durumuna dikkat çekti.

TFF 1. Lig'de maddi olarak zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşundan sonra oyuncular 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında bekledi. Futbolcular, tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

ÇAYKUR RİZESPOR TOP ÇEVİRDİ

Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Çaykur Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

Kaynak: haberinburada