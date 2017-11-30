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Eskişehirspor'un Toplam Borcu Dudak Uçuklattı: 197 Milyon Lira

ESKİŞEHİRSPOR'UN TOPLAM BORCU DUDAK UÇUKLATTI: 197 MİLYON LİRA

Eskişehirspor Kulübünün toplam borcunun 197 milyon lira olduğu açıklandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 01:20
Puan Ver : Eskişehirspor'un Toplam Borcu Dudak Uçuklattı: 197 Milyon Lira(7/10)3

Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, 6 Aralık'a ertelendi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Merkezi'ndeki kongreye, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, kulübün eski başkanlarından Aydın Begiter, Halil Ünal, Mesut Hoşcan, Ali Çelikoğlu ve Nebi Hatipoğlu ile delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlığına Mesut Şimşek seçildi. Divanın oluşturulmasının ardından Özeçoğlu başkanlığındaki Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nun, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

"KULÜBÜN BORCU 197 MİLYON LİRA"

Özeçoğlu, burada yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un bir an önce düzlüğe çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Göreve 13 Temmuz'da geldiklerini anımsatan Özeçoğlu, şöyle konuştu:

"24 PUAN SİLME CEZASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Biz göreve gelirken Eskişehirspor'un gününü değil, kulübün 15 yılını kurtarmayı hedefliyorduk. Maalesef projeleri hayata geçiremeyeceğiz. Şu anda FIFA'daki dosyalardan dolayı 24 puan silme cezasıyla karşı karşıyayız. Bugün itibarıyla kulübümüzün borcu 197 milyon liradır. Kulübü düzgün ve ezberleri bozacak şekilde yönetmeye geldik. Şirketler nasıl yönetiliyorsa öyle yönetmeye geldik. Eskişehirspor'un 15-20 yılının kurtulmasını istiyorsak kurumsallaşmayı ya da şirketleşmeyi bir an önce yapmamız gerekiyor. Bizim sevdamız Eskişehirspor, parada pulda gözümüz yok. Kongrede seçilecek yeni yönetime, 7-8 milyon lira bırakacağız. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından divan başkanı Şimşek, toplantıya 15 dakika ara verdi. Bu arada Özeçoğlu, Begiter, Ünal, Hoşcan, Çelikoğlu ve Hatipoğlu, bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından genel kurulun 6 Aralık'a ertelenmesi kararı, delegeler tarafından kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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