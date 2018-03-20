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Eskrimde Türkiye tarihinde bir ilk

ESKRİMDE TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Milli eskrimci Martino Minuto, 14. olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki en iyi derecesini getirdi.

Tarih : 20 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Eskrimde Türkiye Tarihinde Bir İlk(5/10)1

Milli eskrimci Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde yarıştığı ABD'deki Grand Prix etkinliğinde 14. olarak Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Anaheim kentinde düzenlenen Grand Prix organizasyonu sona erdi.

Kadın sporcuların, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'ndaki başarıları sonrası bir ilk de erkekler flöre kategorisinde mücadele eden Martino Minuto'dan geldi.

164 KİŞİDEN 14. OLDU

164 eskrimcinin katıldığı Grand Prix'yi 14. sırada tamamlayan Minuto, Türkiye'nin, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini almasını sağladı.

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nda yarışan milli sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde aldığı altın, Aylin Çakır ise genç kadınlar kılıç kategorisinde kazandığı bronz madalyayla Türk eskrimi adına bir ilke imza atmıştı.

Türkiye, Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın bronz madalyasıyla da yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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