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Esnaf Bıkıp Dükkan Sizin Adıyla İş Yerini Devretti, Onlar Bıkmadı
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Esnaf Bıkıp Dükkan Sizin Adıyla İş Yerini Devretti, Onlar Bıkmadı

ESNAF BIKIP DÜKKAN SİZİN ADIYLA İŞ YERİNİ DEVRETTİ, ONLAR BIKMADI

Sarıyer'de defalarca aynı dükkanı hedef alan ve ilk sahibinin "Dükkan Sizin" adıyla iş yerini devretmesine sebep olan hırsızlar, suçüstü güvenlik kameralarına yakalandı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Esnaf Bıkıp Dükkan Sizin Adıyla İş Yerini Devretti, Onlar Bıkmadı(5/10)1

Sarıyer'de defalarca aynı dükkanı hedef alan ve ilk sahibinin "Dükkan Sizin" adıyla iş yerini devretmesine yol açan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan bıkan ilk sahibinin, iş yerini kendisine devrettiğini belirten Uğur İmren, hırsızların yakalanmasını istedi.

HIRSIZLARDAN BIKIP DÜKKANI DEVRETTİ, HIRSIZLAR BIKMADI

Sarıyer Derbent Mahallesi Ulu Caddesi üzerinde bulunan bir esnaf, hırsızların hedef alması dolayısıyla dükkanını devretti. Esnaf, dükkanını devrederken dükkanın adını değiştirerek hırsızlara hitaben "Dükkan Sizin" yazısı yazdı. 1 yıl önce Uğur İmren'in devralıp işlettiği dükkan yine hırsızların hedefi oldu.

20 BİN TL DEĞERİNDE SİGARA ÇALDILAR

Lüks bir otomobille gelen hırsızlar önce güvenlik kamerasının açısını çevirdi ardından alarmı yerinden söktü. Alarmı kapatan eldivenli ve maskeli hırsızlar kova ile içeri girerek dükkandan yaklaşık 20 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlar, çaldıkları sigaraları geldikleri lüks otomobile yükleyerek uzaklaştı.

LÜKS BİR ÇALINTI ARABAYLA SOYGUNA GELİYORLAR

Hırsızların sürekli hedefi haline gelen işyerinin sahibi Uğur İmren, "Bir gece baktık, hırsızlar sabah 5 civarında almış alacaklarını. 20 bin TL değerinde sigara çalmışlar. Bunlar 4-5 kişi. Lüks araba ile geliyorlar. Araçları çalıntı, tam teşkilat. Eldivenli, maskeli falan. Çıkaramıyoruz. 3-4 gün sonra yine aynı kişiler bir cesaretle geliyorlar. Bu sefer elleri boş dönüyorlar. Biz tedbirimizi almıştık ama tabi bu olayların sonu gelecek gibi değil" dedi.

"BENDEN ÖNCEKİ SAHİBİ BIKKINLIĞINDAN 'DÜKKAN SİZİN' YAZMIŞ"

Dükkanın önceki sahibi dükkanın adını değiştirdiğini belirten İmren, "Ben burayı bir sene önce devraldım. Benden önceki sahibi artık bıkkınlığından 'Dükkan Sizin' yazmış. Hırsızlarla başa çıkamadı. 20 kere soyuldu adam. Burası tenha olduğu için hırsızlar rahat hareket edebiliyor. Kamera kayıtları da eksik çevrede. Dükkanın kamera kayıtları var, alarmı olmasına rağmen yine de hırsızlar çok rahat bir şekilde girdi" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli hırsızların soygun anları görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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