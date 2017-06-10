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esnafın kullandığı kredi 12 milyar lirayı aştı

ESNAFIN KULLANDIĞI KREDİ 12 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:00
Puan Ver : Esnafın Kullandığı Kredi 12 Milyar Lirayı Aştı(6/10)5


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara  kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69  milyon lira oldu. 2002'den bu yana kullandırılan kredi hacmi, 66 milyar lirayı  aştı." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların  finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk  Bankası tarafından 2017'de kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz indirim  oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı.



 



kaynak:milliyet








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