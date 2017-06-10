ESNAFIN KULLANDIĞI KREDİ 12 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu. 2002'den bu yana kullandırılan kredi hacmi, 66 milyar lirayı aştı." dedi.
Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası tarafından 2017'de kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz indirim oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı.
kaynak:milliyet
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