

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, giydiği eşofman takımıyla bile olay olmayı başardı. 32 yaşındaki Khloe Kardashian geçtiğimiz gün kendi markasının Los Angeles'taki mağazasını ziyarete gitti. Uzun kollu üst ve alt takımdan oluşan eşofmanında hiçbir dekolte yoktu, ancak ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı.







SPOR KIYAFETLERİ BİLE OLAY YARATTI







İnce ve yüksek topuklu fantezi botları eşofmanla harmanlayan Khloe Kardashian'ın kombini herkesin dikkatini çekti. Seçtiği kıyafet her ne kadar spor da olsa, vücudunun tüm kıvrımlarını ortaya çıkardığı için yine magazin basınında manşet oldu.











kaynak:haberler