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Esprisine gülünmeyen İnce! Pos bıyıklı seçmenin yüz ifadesine dikkat

ESPRİSİNE GÜLÜNMEYEN İNCE! POS BIYIKLI SEÇMENİN YÜZ İFADESİNE DİKKAT

24 Haziran seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin Denizli mitinginde alandakilere milletvekilleri üzerinden yaptığı espriye kimse gülmedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Esprisine Gülünmeyen İnce! Pos Bıyıklı Seçmenin Yüz İfadesine Dikkat(9/10)5

Seçim çalışmalarını yürüten CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin son durağı Denizli oldu. Alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden İnce'nin CHP'li vekiller üzerinden yaptığı espriye kimse gülmedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ TANITMIYORUM, KUSURA BAKMASINLAR"

İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kendisini yalnız bırakmadığını belirten ve alandakilerden onlar için alkış isteyen İnce, "Önceden olsa buradaki milletvekillerini de tanıtırdım. Çünkü o zaman yeniden milletvekili seçileceğim için grup başkan vekili falan oluyordum. Şimdi milletvekilliğine aday değilim, cumhurbaşkanlığına adayım. O yüzden milletvekili arkadaşları tanıtmıyorum kusura bakmasınlar" diyerek alanı dolduran kalabalığa espri yaptı.

BEKLENEN ETKİYİ UYANDIRAMAYINCA....

Ancak yapmış olduğu esprinin alandakilerde beklediği etkiyi uyandıramadığını gören İnce, "Öyle değil mi?" diyerek onay almaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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