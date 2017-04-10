ESRA EROL İZDİVAÇ PROGRAMINA DEVAM EDECEK
Daha önce yaptığı açıklamada "yoruldum, bırakacağım" diyen ünlü sunucu Esra Erol, yeni sezonda da izdivaç programa devam edeceğinin sinyalini verdi.
İzdivaç programlarına halktan gelen tepki üzerine hükumet de harekete geçmişti. Evlilik programlarına defalarca ceza kesilirken yayından kaldırılması da gündeme geldi.
PROGRAMA DEVAM EDECEK
Esra Erol, Milliyet yazarı Sina Koloğlu'na programa devam edeceğini açıkladı. Erol, "Üç yıllık anlaşmam mevcut. Bir yılı daha var. Ayrıca kanalla gönül bağım bulunuyor. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
kaynak:haberler
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