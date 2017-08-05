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Esrar Cennetine Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı!
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Esrar Cennetine Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı!

ESRAR CENNETİNE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KASABA SATIN ALDI!

ABD'de esrar ürünleri satan şirket, Kalifornia eyaletindeki kasabayı 'esrar cennetine' dönüştürmek amacıyla tamamen satın aldı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Esrar Cennetine Dönüştürmek İçin Kasaba Satın Aldı!(8/10)5


American Green şirketi, Nipton kasabasının tamamı için 5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Satışla birlikte şirket, üzerinde okul binası, otel, kaplıcalar ve bir bakkalın bulunduğu 120 dönümlük araziye sahip oldu.



"GERÇEK BİR YEŞİLE HÜCUMUN ÖNDERLİĞİNİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"



Nipton kasabasını satın alan American Green şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı David Gwyther, "Gerçek bir yeşile hücumun önderliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. ABD'de yaşanan esrar devriminin, 19'uncu yüzyıldaki altına hücumun yaptığı gibi tüm toplulukları canlandırma potansiyeli var" dedi.



 



ESRAR SATIŞI VE TÜKETİMİ YASAL



Kalifornia, keyif amaçlı esrar satışı ve tüketiminin yasal olduğu sekiz ABD eyaletinden biri.Sadece 20 kişilik nüfusu olan Nipton kasabası, California ve Nevada eyaletlerinin sınırında.American Green, kasabanın çevre ve turist dostu bir hale getirilebilmesi için 2,5 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.



KASABA ALTINA HÜCUM DALGASI SIRASINDA KURULDU



Nipton kasabası, yakında altın bulununca 20'inci yüzyılın başlarındaki altına hücum dalgası sırasında kurulmuştu.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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