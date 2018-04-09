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Esrar Yiyen Koyunlar Köyün Altını Üstüne Getirdi
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Esrar yiyen koyunlar köyün altını üstüne getirdi

ESRAR YİYEN KOYUNLAR KÖYÜN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

İngiltere'nin Rhyndypandy köyünde otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Esrar Yiyen Koyunlar Köyün Altını Üstüne Getirdi(7/10)3

İngiltere'nin Rhyndypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

KOYUNLAR SOKAKLARDA KOŞUŞTURUYORDU

Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" dedi.

YASADIŞI FABRİKAYA AİT ESRAR KALINTILARINI YEDİLER

Sputniknews'in haberine göre, koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtildi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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