ESRAR YİYEN KOYUNLAR KÖYÜN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ
İngiltere'nin Rhyndypandy köyünde otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.
İngiltere'nin Rhyndypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölge yetkilisi Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.
KOYUNLAR SOKAKLARDA KOŞUŞTURUYORDU
Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" dedi.
YASADIŞI FABRİKAYA AİT ESRAR KALINTILARINI YEDİLER
Sputniknews'in haberine göre, koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtildi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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