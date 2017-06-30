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essential ph-1 suya karşı dayanıklı mı?

ESSENTİAL PH-1 SUYA KARŞI DAYANIKLI MI?

Android'in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin tarafından geliştirilen Essential PH-1 hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:57
Puan Ver : Essential Ph-1 Suya Karşı Dayanıklı Mı?(6/10)6


Android'in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubin tarafından geliştirilen Essential PH-1 hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar.



Android'in kurucu ortaklarından biri olan Andy Rubinbirkaç ay önce yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını açıklamıştı. İnce çerçeveleri ileXiaomi Mi Mix'i andıran Essential PH-1, geçtiğimiz ay düzenlenen özel bir etkinlik ile tüm dünyaya tanıtılmıştı.



Rubin, Essential PH-1etkinliğinde telefonun tasarımı ve teknik özellikleri üzerinde durmuş fakat bazı ince ayrıntılar hakkında pek bir bilgi vermemişti. Örneğin telefonun ne zaman çıkacağı ya da suya toza karşı dayanıklı olup olmayacağı gibi ayrıntılar hep havada kalmıştı. Zaten etkinlik tarihinden sonra bir daha PH-1 hakkında pek bir haber de çıkmadı. Elbette bunda OnePlus 5'in de önemli bir etkisi olduğunu inkar edemeyiz. ZiraOnePlus 5, teknoloji gündemini son bir aydır tek başına domine etmeyi başardı.



Geçtiğimiz günEssential PH-1,FCC'de ortaya çıktı. Böylece telefonun 2018'e kalmayacağı da kesinlik kazandı diyebiliriz. Zira FCC'den sertifika alan bir telefonun satışa sunulması pek de uzun bir süreç almıyor. ÇünküFCC, akıllı telefonların satışa sunulmadan önceki son durağı olarak gösteriliyor.



TelefonunFCC'de ortaya çıkmasıyla birlikte, PH-1'i bekleyen bazı kullanıcılar Essential'aTwitterüzerinden çeşitli sorular yöneltti. @ahmedhamzashisimli bir kullanıcı, telefonunIPderecesi hakkında bir soru yöneltti. Bu soruya cevap veren Essential yetkilileri, telefonun IPderecelendirmesinin tamamlanması için testlerde sona gelindiğini belirtti.



YaniEssential PH-1öyle ya da böyle bir IP sertifikasına sahip olacak. Telefon tam olarak su geçirmemezlik sertifikasına sahip olur mu bilinmez ama en azından Xiaomi Mi 6gibi, sıçramalara karşı dayanıklı olacaktır.



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Etiketler: Essential  Ph-1  Suya  Karşı  Dayanıklı      haber

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