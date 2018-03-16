ESTETİK YAPTIRAN HANİFE İSYAN ETTİRDİ: BÖYLESİ SADECE TÜRKİYE'DE OLUR
İzdivaç programında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife'nin estetik yaptırdığı görüntüler ile haber olmasına isyan eden Milliyet yazarı Özay Şendir, "Bunlar sadece Türkiye'de olur" ifadesini kullandı.
Estetik yaptırdığı görüntüsü ile adından söz ettiren gelin adayı Hanife ile ilgili bir yazı kaleme Milliyet yazarı Özay Şendir, "Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur" ifadelerini kullandı.
İşte Özay Şendir'in yazısındaki ilgili kısım;
"Dünyanın başka hiçbir ülkesinde televizyon ekranında koca adayı arayan bir karakter, Türkiye'deki kadar ünlü olamaz. Sadece ünlü olmakla kalmayıp, para da kazanamaz. Daha vahimi kazandığı parayla, dudaklarına yaptırdığı estetik ameliyat da dünyanın hiçbir ülkesindeki medyada bu kadar geniş haber olmaz.
"HANİFE'YE HİÇ LAFIM YOK"
Çarşamba öğleden sonra, yer gök, 'Hanife'nin yeni görüntüsü' oldu. Hanife'ye hiç lafım yok, zira Caner gibi sabun köpüğü televizyon karakterlerinin neredeyse emeklilik çağına geldiği bir ülkeyiz biz. Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur."
İşte gelin adayı Hanife'nin son hali;
Kaynak: haberinburada
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