Barbie Bebeğe benzemek için ölümden dönen Amanda Ahola'nın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ahola'yı gören "Estetiksiz daha güzelmiş." dedi.

Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola'nın estetiksiz hali ortaya çıktı.

"KEŞKE HİÇ YAPTIRMASAYDI"

Göğüslerini büyütüp yüzüne bir dizi ameliyat yaptıran Amanda'nın estetiksiz halini görenler, "Keşke hiçbir şey yaptırmasaydı. Daha güzelmiş." demeden edemedi.

İşte Amanda'nın estetikli ve estetiksiz hali:

Kaynak: haberinburada