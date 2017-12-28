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Estetiksiz halini gören Keşke doğal kalsaydın diyor

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN KEŞKE DOĞAL KALSAYDIN DİYOR

Barbie Bebeğe benzemek için ölümden dönen Amanda Ahola'nın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ahola'yı gören "Estetiksiz daha güzelmiş." dedi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Estetiksiz Halini Gören Keşke Doğal Kalsaydın Diyor(6/10)2

Barbie bebeğe benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola'nın estetiksiz hali ortaya çıktı.

"KEŞKE HİÇ YAPTIRMASAYDI"

Göğüslerini büyütüp yüzüne bir dizi ameliyat yaptıran Amanda'nın estetiksiz halini görenler, "Keşke hiçbir şey yaptırmasaydı. Daha güzelmiş." demeden edemedi.

İşte Amanda'nın estetikli ve estetiksiz hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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