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Et İthalatında Vergi Yüzde 40'a İndirildi
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Et İthalatında Vergi Yüzde 40'a İndirildi

ET İTHALATINDA VERGİ YÜZDE 40'A İNDİRİLDİ

Bakanlar Kurulu, et ithalatında gümrük vergisi üst sınırını yüzde 40'a düşürdü. Kemiksiz büyükbaş etinde ise üst sınır yüzde 225 olarak kaldı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 15:20
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Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli mükerrer sayısında yer alan ithalat rejimi kararına göre, gümrük tarife istatistik pozisyonu listesinde, büyükbaş hayvan eti sıralamasında karkas, yarım karkas, çeyrek karkas, karkasın ön ve arka çeyrekleri ile diğerleri olarak tanımlanan grupta yüzde 100 oranındaki gümrük vergisi üst sınırı yüzde 40'a indirildi. Kemiksiz büyükbaş etinde ise üst sınır yüzde 225 olarak kaldı.

BUĞDAYDA VERGİ YÜZDE 45'E İNDİRİLDİ

Listede, geçtiğimiz dönemde yüzde 130 olarak uygulanan makarnalık buğday, adi buğday, mahlut ve kızıl buğdayın gümrük vergisi üst sınırı yüzde 45'e indirilirken, beyaz arpa, maltlık arpa ve diğerleri için gümrük vergisi üst sınırı ise sıfırlandı. Ancak bu ürün gruplarında 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren vergi yüzde 35 olarak uygulanacak.

Tohumluk, yuvarlak ve orta taneli pirincin gümrük vergisi yüzde 13'ten 1 Temmuz'a kadar yüzde 5'e indirilirken, pamuk, keten, ayçiçeği, rep ve kolza tohumu küspelerinde yüzde 11 - 13.5 arasında olan vergi yüzde 6.5'e düşürüldü. (Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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